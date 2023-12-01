Тоболяки собрали 25 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 25 млн рублей на поддержку бойцов специальной военной операции собрали тоболяки в рамках благотворительной акции за 2023 год.

Такую цифру привел глава города Максим Афанасьев в эфире телеканала “Тобольское время” 20 декабря.

20 млн – это благотворительная помощь, которая поступила на специальный счет “Подари тепло солдату” от предприятий, организаций. Также помогали и те, чей бизнес зарегистрирован за пределами города, но осуществляет коммерческую деятельность в Тобольске. Местные жители тоже не остаются в стороне – тоболяки собрали около 5 млн рублей.

Было закуплено 15 автомобилей. Преимущественно, это необходимые военнослужащим УАЗы. Что касается адресной помощи, то она доходит до конкретного человека, заверил Максим Афанасьев. Второе направление использования средств благотворительного счета – поддержка семей участников СВО. Чаще всего им нужны дрова. В преддверии Нового года будут приобретены подарки для детей.

“Я всегда говорю, что Тобольск – город неравнодушных людей. С первых часов начала специальной военной операции общество не осталось в стороне. Уже прошло больше года, но тот правильный настрой, отношение к помощи нашим бойцам, семьям, не угасли в сердцах тоболяков. Лично я и мои коллеги продолжаем каждый месяц определенную часть денежных средств направлять на благотворительный счет. Наша помощь будет нужна до достижения победы”, – сказал Максим Афанасьев.

Отдельно за помощь он поблагодарил волонтеров и особенно городской совет ветеранов, при котором был создан благотворительный счет. Суть акции заключается в сборе денежных средств для приобретения определенного военного оборудования и бытовых предметов. Осуществлено уже более 14 поездок с передачей гуманитарной помощи.

“На мой взгляд, помощь, которая оказывается, приносит не только материальную поддержку нашим ребятам. Она никогда не будет лишней. Помощь несет моральную поддержку. Наши бойцы, тоболяки, чувствуют, что их ждут, что они не одни. Периодически получаю обратную связь от участников СВО, где они с гордостью говорят слова благодарности”, – добавил глава Тобольска.

Инна Пахомова