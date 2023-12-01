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Более 260 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в волонтерство

Общество, 13:16 21 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 260 тыс. жителей Тюменской области вовлечены в волонтерство. Только в 2023 году ряды добровольцев пополнили 13 тыс. человек, и это рекорд последних лет.

Об этом рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин в прямом эфире Центра управления регионом 21 декабря.

"Это говорит о том, что люди активные. Особенно молодежь. И с каждым годом все больше человек присоединяются к добровольческому движению. В этом году на сайте Добро.ру зарегистрировались 13 тысяч человек, это рекорд. Такого еще не было", - уточнил глава ведомства.

Оксана Корнеенкова

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# волонтеры , Евгений Хромин

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