Тюменские ученые-медики разработали БАД для пациентов с подагрой

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Биологически активную добавку (БАД) для пациентов с подагрой и для коррекции гиперурикемического синдрома разработали ученые Тюменского медицинского университета. Доклинические испытания показали эффективность действующего вещества в подавлении воспалительных процессов в суставах и снижении болезненных ощущений, сообщает пресс-служба вуза.

Препарат планируется запатентовать в 2024 году.

Исследователи получили новую химическую группу веществ – производных халкона, синтезированных из флавоноидов. Инновационная молекула сделает новый препарат эффективным и конкурентным на фармацевтическом рынке.

Капсулы, содержащие растительные флавоноиды, предназначены для внутреннего применения. Биологически активная добавка дополнит препараты, которые сейчас используются для профилактики и лечения подагры. Она препятствует процессу отложения кристаллов мочевой кислоты в суставах, с которой сталкиваются пациенты.

"В результате научных опытов нам удалось обнаружить ранее не изученную активность флавоноидов. Создается реальный продукт, с которым можно выйти на фармацевтический рынок", - сообщил заведующий лабораторией хроматографии и элементного анализа Даниэль Бояринцев.

Даниэль Бояринцев возглавил исследовательский проект. В группу разработчиков препарата также вошли студенты института фармации Илья Кузьминов и Ксения Брютова. Организацию и сопровождение проекта обеспечила директор института фармации Юлия Родина.