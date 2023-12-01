  • 21 декабря 202321.12.2023четверг
  • USD90,4056
    EUR99,0480
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Новые гринбоксы для батареек появились в пяти тюменских школах

Общество, 16:57 21 декабря 2023

департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Новые гринбоксы установили в пяти школах областного центра. Специальные контейнеры предназначены для накопления и временного хранения использованных батареек, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Гринбоксы установлены по следующим адресам: проезд Геологоразведчиков, 19, ул. Малыгина, 8, к. 1, ул. Широтная, 115, ул. Щербакова, 94, ул. Краснодонская, 61.

Также ранее гринбоксы были размещены по девяти адресам: ул. Урицкого, 28/1, Солнечный проезд, 24, Тихий проезд, 1, ул. Крупской, 21, ул. Северная, 1, Червишевский тракт, 29, ул. Самарцева, 28, ул. Пермякова, 39а, ул. Николая Зелинского, 22, к. 1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# батарейки , сбор , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 21.12.202319 патрульных машин пополнили автопарк тюменских росгвардейцев
18:03 21.12.2023Речные прогулки запустят в Тобольске в 2024 году
18:01 21.12.2023Сопровождающая детей из Тюмени в Адлер: в поезд все дети сели здоровые
17:52 21.12.202322 декабря - события дня