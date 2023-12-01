Новые гринбоксы для батареек появились в пяти тюменских школах
Общество, 16:57 21 декабря 2023
| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени
Новые гринбоксы установили в пяти школах областного центра. Специальные контейнеры предназначены для накопления и временного хранения использованных батареек, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.
Гринбоксы установлены по следующим адресам: проезд Геологоразведчиков, 19, ул. Малыгина, 8, к. 1, ул. Широтная, 115, ул. Щербакова, 94, ул. Краснодонская, 61.
Также ранее гринбоксы были размещены по девяти адресам: ул. Урицкого, 28/1, Солнечный проезд, 24, Тихий проезд, 1, ул. Крупской, 21, ул. Северная, 1, Червишевский тракт, 29, ул. Самарцева, 28, ул. Пермякова, 39а, ул. Николая Зелинского, 22, к. 1.