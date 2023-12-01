Школа искусств в Увате откроется в новом здании

| Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новом здании будет работать районная Детская школа искусств в Увата. Уже завершен ремонт. Учреждение оснастят всем необходимым современным оборудованием, планируется открыть дополнительные направления.

По слова главы Уватского района Вячеслава Елизарова, ДШИ оформляет сейчас необходимые документы для открытия и в ближайшее время состоится новоселье.

Новое здание – бывший детский сад располагается на ул. Молодежной. В нем провели капитальный ремонт, в ходе которого установлены новая крыша, крыльцо с пандусом для маломобильных, сделано дополнительное утепление перекрытий и фасадов. В классах провели косметический ремонт и поставили дополнительные перегородки. Кроме того, обновлены инженерные системы.

В ДШИ занимаются почти 500 юных жителей Увата. Действуют шесть отделений, включая живопись, вокал, хореографию, игру на музыкальных инструментах. Будут открыты театральная студия и обучение игре на гармони. Для малышей организованы занятия по раннему эстетическому развитию.

Оксана Корнеенкова