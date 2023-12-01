  • 21 декабря 202321.12.2023четверг
  • USD90,4056
    EUR99,0480
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Школа искусств в Увате откроется в новом здании

Общество, 16:46 21 декабря 2023

СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: СЕргей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В новом здании будет работать районная Детская школа искусств в Увата. Уже завершен ремонт. Учреждение оснастят всем необходимым современным оборудованием, планируется открыть дополнительные направления.

По слова главы Уватского района Вячеслава Елизарова, ДШИ оформляет сейчас необходимые документы для открытия и в ближайшее время состоится новоселье.

Новое здание – бывший детский сад располагается на ул. Молодежной. В нем провели капитальный ремонт, в ходе которого установлены новая крыша, крыльцо с пандусом для маломобильных, сделано дополнительное утепление перекрытий и фасадов. В классах провели косметический ремонт и поставили дополнительные перегородки. Кроме того, обновлены инженерные системы.

В ДШИ занимаются почти 500 юных жителей Увата. Действуют шесть отделений, включая живопись, вокал, хореографию, игру на музыкальных инструментах. Будут открыты театральная студия и обучение игре на гармони. Для малышей организованы занятия по раннему эстетическому развитию.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# детская школа искусств , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 21.12.202319 патрульных машин пополнили автопарк тюменских росгвардейцев
18:03 21.12.2023Речные прогулки запустят в Тобольске в 2024 году
18:01 21.12.2023Сопровождающая детей из Тюмени в Адлер: в поезд все дети сели здоровые
17:52 21.12.202322 декабря - события дня