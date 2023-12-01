Локомотивному депо в Тюмени вернули историческое название

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Эксплуатационному локомотивному депо Войновка вернули историческое название "Эксплуатационное локомотивное депо Тюмень" и присвоили имя выдающегося железнодорожника Виталия Соснина. В настоящее время депо Тюмень им. В. Ф. Соснина – крупнейшее на СвЖД предприятие, специализирующееся на обслуживании различных типов грузовых, пассажирских и маневровых тепловозов: 2ТЭ116, 2ТЭ25КМ, ТЭП70, ТЭМ7, ТЭМ18, сообщает пресс-служба СвЖД.

Добавим, в связи с прогнозируемым увеличением объемов перевозок на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево СвЖД осуществляет поэтапную модернизацию ремонтной базы предприятия. В 2021 году был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов, в феврале 2023 года состоялось открытие обновленного цеха текущего ремонта грузовых локомотивов. Ведется реконструкция электромашинного цеха, в котором будет проводиться ремонт тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования.

После завершения предусмотренных проектом работ производственные мощности депо позволят увеличить количество обслуживаемых локомотивов более чем в два раза (с 5 до 12 единиц в месяц).