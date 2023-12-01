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В Тюменской области определят победителя видеоролика с домашним питомцем

Общество, 11:41 22 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на самое забавное фото или видео с домашним животным проводит управление ветеринарии Тюменской области в преддверии Нового года. Победители получат призы – игрушки для питомца.

По информации организаторов, для участия в творческом состязании нужно в комментариях к объявлению разместить забавное фото или видео своего питомца; быть подписанным на официальную страницу управления ветеринарии Тюменской области Вконтакте; поделиться этим постом у себя на странице.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителем будет признан тот, чье фото или видео наберет максимальное количество лайков. Работы принимают до 17 часов 27 декабря.

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# ветеринария , домашние питомцы , конкурс

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