Защитить и победить: жительница Тюмени оформила страховку и выиграла 1,5 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

СберСтрахование подвела итоги акции "Удачная страховка": главный приз — 1,5 млн рублей — выиграла жительница Тюмени. Всего подарки получили более тысячи человек.

Акция проходила с 13 июня по 31 августа 2023 года. Для участия надо было оформить страховку по программе "Защита на любой случай" и зарегистрироваться на сайте акции. Полис даёт возможность защититься сразу от нескольких рисков. Можно застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая и серьёзных заболеваний.

"Мы рады, что всё больше людей интересуются страховыми продуктами для защиты своего здоровья и имущества. Выигрыш победитель сможет потратить на покупку дачи или на любые другие цели по своему усмотрению. А благодаря страховому полису "Защита на любой случай" можно не переживать о возможных инцидентах, ведь он оберегает все самые важные аспекты жизни. В случае форс-мажора, расходы на устранение последствий возьмёт на себя страховая компания, и ничего не помешает наслаждаться победой", - отметил заместитель генерального директора СберСтрахования Александр Гогленков.

Также СберСтрахование разыграла пять денежных призов по 100 тыс. рублей, 100 колонок SberBoom Mini, 50 телевизоров Sber на платформе Салют ТВ с диагональю 42 дюйма и 900 подарочных сертификатов Мегамаркета номиналом 3 тыс. рублей.

"К сотрудникам тюменских офисов банка регулярно обращаются за консультацией по страховым программам и с просьбами помочь в оформлении полисов. С начала года жители Тюмени оформили 12 тыс. полисов защиты жилья. Мы рады, что у наших клиентов есть возможность не только защитить здоровье и имущество, но и получить приятные призы. Надеемся, что этот выигрыш в преддверии праздников поможет победительнице исполнить заветную мечту, а о сохранности её имущества и здоровья в непредвиденной ситуации позаботится СберСтрахование", - сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

По условиям комбопрограммы "Защита на любой случай" клиент сам выбирает, хочет ли он застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая или серьёзных заболеваний. Если выбрать два вида риска из трёх, выгода составит 10%, все три — 15%. Кроме того, подписка СберПрайм даст скидку 10% — и тогда максимальная выгода может достичь 25%.

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