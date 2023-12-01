Парту Героя Дмитрия Шумилова открыли в Переваловской школе

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Парту Героя в память об участнике Великой Отечественной войны из Тюменского района Дмитрии Васильевиче Шумилове открыли в Переваловской школе. На столешнице размещены портрет, информация о биографии и заслугах Дмитрия Васильевича. Парта будет установлена в классе, за ней будут сидеть самые лучшие ученики, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Дмитрий Васильевич Шумилова родился в 1909 году в деревне Ушаково. В 30-х годах служил в Красной армии стрелком. Когда началась Великая Отечественная война, был мобилизован. До 1943 года служил шофёром в 215-м артиллерийском полку, потом - командиром шофёров в артиллерийской бригаде. Дмитрий Васильевич прошёл Брянский фронт,1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский, воевал на Ленинградском фронте. Демобилизовался 12 октября 1945 года. Награждён медалями "За Отвагу", "За Победу над Германией", многими юбилейными медалями. После войны работал шофером, председателем колхоза, мотористом, трактористом в Переваловском совхозе.

"Очень рад присутствовать сегодня в вашей школе. Ребята, я бы очень хотел, чтобы вы впитывали все самое лучшее, что дают вам педагоги. Особенно это касается заботливого отношения к нашей стране. Мало лишь говорить о любви к Родине, нужно быть готовым принести ей пользу. У нас в Тюменской области открыто 490 парт Героев в 286 школах. Дмитрий Васильевич Шумилов - настоящий герой, он прошел всю войну и мог погибнуть в любой момент. Так сложилось, что и сейчас приходится защищать Родину. Мы должны делать все, чтобы хранить память и о героях прошлых лет, и о новых героях", - отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов.

Он подарил школьному музею книгу "Герои земли Тюменской". Она рассказывает о жизни и подвигах 360 героев, связанных с Тюменской областью: это Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации.

Честь открытия парты Героя была предоставлена внуку ветерана Михаилу Шумилову, правнуку, участнику СВО Александру Шумилову и праправнуку, ученику 3 класса Переваловской школы Кириллу Шумилову. Кирилл станет первым, кто будет сидеть за новенькой партой. Он выступил с трогательным ответным словом и пообещал отлично учиться и активно участвовать в жизни школы, района и всего государства.