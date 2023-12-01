Тюменские путешественники стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала осени число туристов из Тюменской области, посетивших вотчину главного героя Нового года в Великом Устюге, выросло на 66 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тюменская область входит в топ-5 регионов Урала по количеству путешественников, выезжающих в сказочную резиденцию. К такому выводу пришли эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов за 2022-2023 гг.

В рейтинге оператора на первой строчке расположились гости Деда Мороза из Свердловской области. Вторую позицию делят туристы из ХМАО и ЯНАО, на третьем месте Пермский край. Тюменская область за год поднялась в рейтинге на одну строку и занимает четвертую позицию. Замыкает пятерку лидеров Урала Челябинская область.

Как показывают цифры прошлого года, наибольший поток гостей Деда Мороза приходится на январь. Но уже осенью число путешественников снова начинает расти, особенно в ноябре — во время школьных каникул и в день рождения российского волшебника. Помимо уральцев, в этом месяце в Великом Устюге побывали жители Нижнего Новгорода, Кирова, Воронежа, Липецка и Ижевска.

За время посещения новогоднего комплекса в среднем тюменские путешественники расходуют более 250 мегабайт. Этого объема трафика хватит, чтобы отправить в семейный чат более 100 селфи с Дедушкой Морозом.

Тюменцы, пока не решившиеся на поездку в Великий Устюг, активно отправляют письма новогоднему волшебнику в бумажном и электронном формате. Интерес к сайтам с онлайн-почтой Деда Мороза растёт по мере приближения Нового года. К середине декабря абоненты оператора из Тюменской области потратили на этих сервисах в 15 раз больше трафика, чем в начале месяца. Юные тюменцы чаще пишут письма с пожеланиями по четвергам и воскресеньям. Трафик в эти дни на 33 % превышает среднесуточный.