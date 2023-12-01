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Более 100 экспонатов представят на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" в тюменском музее

Общество, 17:34 22 декабря 2023

музей Словцова

Выставку "Сокровища гробницы Тутанхамона" откроют в музее им. Словоцва Тюмени 23 декабря. На ней представлено более 100 экспонатов - точных копий вещей, обнаруженных в гробнице.

По информации организаторов, над воссозданием предметов работала команда художников, музейных реставраторов и египтологов. Копии артефактов представляют уникальную возможность для исследования и изучения древнеегипетской культуры.

"В 1922 году британский археолог Говард Картер совершил одно из решающих открытий в египтологии и подарил миру не только пять тысяч произведений искусства, обнаруженных в сокровищнице, но и легенду, которая оказала существенное влияние на киноиндустрию, писательский мир и моду. Тутанхамон, чья гробница была обнаружена практически нетронутой, стал символом Древнего Египта в современном мире", - рассказали сотрудники музея.

"Сокровища гробницы Тутанхамона" – не просто познавательное пространство, историческое путешествие. Каждый посетитель сможет себя почувствовать настоящим археологом и исследователем.

Посетители получат представление о блеске и величии Древнего Египта, увидят удивительные предметы быта, воссозданную золотую парадную колесницу, статуи богов, магические украшения, копии саркофагов и знаменитой погребальной маски Тутанхамона.

Образовательный проект "Сокровища гробницы Тутанхамона" представляет собой богатую интерактивную среду для изучения истории и подходит для проведения открытых уроков, лекций и для организованных групповых посещений.

Выставка будет работать до 14 апреля 2024 г. Цена билета - до 450 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , музей Словцова

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