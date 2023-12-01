Китайский тягач помогла приобрести компания "ТАЛК лизинг" нефтяникам Ямала

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Тягач "Шакман" с прицепом и краном-манипулятором стоимостью 16 млн рублей помогла приобрести компания "ТАЛК лизинг" для нефтяников на месторождения в районе Губкинского и Муравленко.

По информации департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, в 2023 году объем выдачи дорожно-строительной техники в лизинг вырос на несколько десятков процентов. Спрос на российскую и китайскую спецтехнику и транспорт продолжает расти, и доля китайских брендов в портфеле "ТАЛК лизинг" увеличивается.

В декабре 2023 года около десятка компаний заключили с "ТАЛК лизинг" договоры на лизинг кроссоверов Geely Tugella. Большой популярностью пользуется также пикап POER King Kong от Great Wall Motor.

Оставить заявку можно на сайте.