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Сплошные проверки водителей на трезвость проходят в Тюменской области

Общество, 18:17 22 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость в Тюменской области с 22 по 24 декабря. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В проверках примут участие руководители муниципальных образований, представители общественности, руководители подразделений Госавтоинспекции.

Отметим, что за 11 месяцев текущего года по вине водителей на территории города произошло 1 тыс. 598 ДТП. Рост их количества зарегистрирован на территориях всех четырех административных округов. Наиболее распространенными видами дорожно-транспортных происшествий, при которых погибают и получают различные травмы люди, по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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