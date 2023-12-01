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Викуловский ансамбль получил звание "Заслуженный коллектив народного творчества"

Общество, 22:35 22 декабря 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Звание "Заслуженный коллектив народного творчества" получил образцовый любительский коллектив ансамбль танца "Фиеста" Викуловского районного Дома культуры. Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, ансамбль танца — один из самых ярких и талантливых танцевальных коллективов юга Тюменской области. Все выступления ансамбля отличаются высоким уровнем исполнительского мастерства, яркими костюмами и эмоциональностью. В 2024 году он отметит свой 15-летний юбилей.

Звание "Заслуженный коллектив народного творчества" является ведомственной наградой и присуждается с 2014 года за значительные достижения в народном творчестве и весомый вклад в развитие культурной жизни регионов

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# ансамбль Фиеста , Викуловский Дом культуры

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