В Тюменской области стабилизировалась ситуация с потреблением наркотиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ситуация с потреблением наркотиков стабилизировалась в Тюменской области. В регионе не регистрируют подъем заболеваемости, повышение уровня отравлений, в том числе со смертельным исходом.

Об этом сообщила заведующая диспансерно-поликлиническим отделением ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Оксана Конищева изданию "Тюменская область сегодня". Также она рассказала о реабилитации наркозависимых, отметив, что это целая система мероприятий медицинского, психологического и социального характера, направленных на его профилактику.

Концепция реабилитации должна предусматривать интегративный подход к каждому больному, а также бригадный метод работы с больными разных специалистов в области наркологической помощи: врача психиатра-нарколога, клинического психолога, психотерапевта, специалиста по социальной работе, социального работника. Каждый из этих специалистов в процессе медико-социальной реабилитации выполняет свою роль, но эффективность, конечно, во многом будет зависеть от самого пациента, его мотивации вести трезвый образ жизни.

Проведение детоксикации, купирование абстинентных и психотических расстройств, лекарственная терапия, направленная на подавление проявлений патологического влечения к наркотикам – это только начало. Затем требуется личностная и социальная реабилитация, призванная обеспечить пациенту полноценное функционирование в обществе.

Сегодня в Тюменской области в полном объеме предоставляется медико-социальная реабилитация. Для людей, состоящих на диспансерном учете, есть возможность сделать это бесплатно по ОМС. Кроме диспансерного отделения, есть отделения неотложной, плановой наркологической помощи, отделение медико-социальной реабилитации.

"Также мы активно работаем с центрами социальной реабилитации, которые прошли квалификационный отбор. Для включения в лечебно-реабилитационный процесс достаточно прийти на прием в Областной наркологический диспансер. Здесь в полном объеме дадут все необходимые рекомендации", - отметила Оксана Конищева.