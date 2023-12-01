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Почти 200 вылетов совершила санавиация Тобольска в 2023 году

Общество, 12:43 23 декабря 2023

Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина (архив) | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина (архив)

Почти 200 вылетов совершила бригада скорой медицинской помощи территориального центра медицины катастроф Областной больницы № 3 Тобольска в 2023 году. Было эвакуировано для госпитализации более 230 человек, сообщает пресс-служба медучреждения.

Экстренные вызовы приходили медикам в случаях необходимости помощи взрослым и детям с травмами, пневмонией, кровотечениями, инсультами и инфарктами, а также в связи с патологиями желудочно-кишечного тракта и обморожениями.

Также с помощью санавиации в начале этого года кардиолог и эндокринолог ОБ № 3 проводили выездные консультации для жителей Заболотья, осматривая на дому маломобильных пациентов. В результате таких осмотров эндокринолог впервые выявил сахарный диабет, а кардиолог назначил пациенту коронароангиографию. Пациентов с врачами на вертолёте доставили в отделения стационара больницы для расширенного обследования и лечения.

Кроме того, весной медицинская бригада эвакуировала лесника с места недавно потушенного пожара. Когда он осматривал на предмет возможных возгораний болотистый участок леса, на мужчину внезапно упало обгоревшее у основания дерево. Тогда экипажу санитарного вертолёта пришлось совершить посадку на болото: коснуться шасси его поверхности, зависнув, принять пострадавшего из болотохода на борт. Филигранные действия пилотов помогли в успешной эвакуации пострадавшего.

"Медицинская бригада дежурит в круглосуточном режиме и всегда готова к оказанию экстренной помощи жителям труднодоступных районов с длительной сезонной изоляцией. Пациентам в полной мере доступны специализированная и высокотехнологичная медпомощь на базе тобольской ОБ № 3 и медучреждений Тюмени", – подчеркнул заведующий отделением центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.

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# вертолет , санавиация , Тобольск

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