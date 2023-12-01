В Тюмени прошла презентация книги "Жить вечно"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени прошла презентация книги-альбома "Жить вечно". Она о человеческой стойкости, мужестве, ответственности и самоотверженности без национальных границ.

На ее страницах, как отметил председатель Федеральной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, по инициативе которого была создана эта книга, оживают подвиги Героев Советского Союза и Героев России, представителей казахского народа.

"Но с другой стороны, и в этом главный посыл издания, - это книга о гражданском и межнациональном единстве и согласии, - подчеркнул он. - Сегодня, когда в ряде стран не прекращаются попытки переписать историю, принизить Великую Победу, подвиг советского народа, вбить клин между народами, стереть с лица памятники героем Великой Отечественной войны, важно всем нам помнить о героях Отчества всех времен и разных национальностей".

Книга-альбом "Жить вечно", по словам Героя России, полковника Рустама Сайфуллина, есть та живая нить, соединяющая поколения.

"Ниточка между молодым и старшим поколениями прерываться не должна, - заявил он. – Там, где ниточка между поколениями оборвалась - там сегодня идет война, там сносят памятники героям Великой Отечественной войны, там на 9 мая ветеранам не позволяют надевать ордена и медали".

Герой России устроил старшеклассникам, присутствующим на презентации книги, настоящий экзамен на знания истории своей страны, которая, по его словам, должна начинаться со знания истории своей семьи. Не такая уж древняя эта история – ваши прадеды и прабабушки обеспечили наше сегодняшнее мирное небо.

Эту же мысль поддержал исполняющий обязанности председателя областного комитета по делам национальностей Роман Малыгин, по словам которого, нет ничего важнее, чем память о своих предках, о своих родных, о тех людях, которые сделали нашу жизнь мирной, и продолжают сейчас в эти непростые времена защищать этот мир.

"Реализация этого проекта – чрезвычайно важный шаг для всей нашей многонациональной страны, - отметил он. - 117 страниц - и каждая из них посещена Герою. Читал с огромным уважением к людям, которые ушли на фронт мальчишками, остались героями, и мы о них помним. Пока мы помним об этих ребятах, они живут с нами".

Каракозы Абдалиев, с рассказа о подвиге которого начинается эта книга, совершил свой подвиг в октябре 1943 года при освобождении города Мелитополя. Жумабай Раизов, рассказом о котором эта книга завершается, - в сентябре 2022 года на фронтах специальной военной операции в районе села Андреевка Луганской Народной Республики.

"Он был человеком открытой совести, всегда улыбался, - вспоминает его брат. – Жили мы не богато, но очень дружно. Его любимой книгой была книга Жукова. Он мечтал о Суворовском училище. Потом поступил в Рязанское гвардейское воздушно-десантное училище".

В дни специальной военной операции тема героизма, по словам Есенгалия Ибраева, входит в нашу жизнь совершенно по-новому.

"Герои сегодня приходят к нам не только со страниц учебников истории. Они сегодня живут рядом с нами. И наш долг помнить об их подвигах и передать будущим поколениям крепкие традиции взаимоуважения и единства представителей разных народов", - сказал он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Таким героем на этой встрече поколений стал боец СВО, старший сержант Алибек Шайкенов, который прибыл в наш город в отпуск. Он еще не успел доехать до родного дома, на задержался специально для презентации книги "Жить вечно".

"Есть такое слово присяга, - обратился он к тюменской молодежи. - Ты присягнул на верность своей Родине! Мы знаем, что за нами Родина, а перед нами передовая, и ни в коем случае нельзя сделать даже шаг назад – там Родина. И мы там чувствуем поддержку малой родины. Вы нам пишите!"

Борис Олейник