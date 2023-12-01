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Военнослужащий с позывным "Омега" поблагодарил тюменцев за поддержку

Общество, 16:56 23 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащий отдельной инженерно-саперной роты бригады морской пехоты с позывным "Омега" поблагодарил жителей Тюменской области и региональное правительство за поддержку.

Также он поздравил всех с наступающими Новым годом и Рождеством, пишет информационный центр правительства региона.

"Дорогие земляки, мы скоро вернемся домой. Победа будет за нами!", – обратился к тюменцам воин-сибиряк.

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# благодарность , военнослужащие , Новый год

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