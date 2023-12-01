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Дед Мороз и Снегурочка напомнят жителям Тюменской области о дорожной безопасности

Общество, 14:21 24 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Дед Мороз и Снегурочка призовут участников дорожного движения в Тюменской области к ответственному поведению на дорогах. Акция по безопасности дорожного движения #КруглыйГодБезДТП продлится до новогодних праздников на федеральных автодорогах, в населенных пунктах, школах и в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД вручат водителям и пешеходам карманные календари и памятки, а детям – сладкие подарки и световозвращатели. Планируется, что в акциях примут участие более 20 тысяч жителей области, а также водителей и пассажиров транзитного транспорта, которые будут проезжать через территорию региона, или приедут в Тюменскую область в туристических целях.

Мероприятие проходит в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения", сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области

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