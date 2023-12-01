В ялуторовском музее открылась выставка "Мир дому твоему"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставка "Мир дому твоему", предлагающая поразмышлять о доме, его обитателях, традициях поколений, отрылась в Ялуторовске 24 декабря. Она работает в музее "Торговые ряды" ( ул. Первомайская, 19), сообщает департамент культуры Тюменской области.

"Притягательная точка выставки — реконструкция части избы, где происходили важные семейные события: свадьбы и рождение детей, именины и церковные праздники. Вы узнаете, для чего в доме были "суседко", подкова и веник, какие растения считались "счастливыми". Познакомитесь со свадебными обрядами и даже воспроизведете один из них", - отмечают организаторы.

В экспозиции широко демонстрируются тканые изделия и вышивка, предметы народного художественного творчества. Интересна коллекция обрядовых кукол и домовят.