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Многодетные семьи Тюменской области смогут компенсировать подключение к электросетям

Общество, 18:07 25 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Компенсацию за подключение к электрическим сетям смогут получить многодетные семьи Тюменской области. Мера господдержки начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Льгота рассчитана на семьи, которые получили земельные участки. Средства предоставляются на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт. Льготная ставка утверждается ежегодно. В 2024 году стоимость подключения 1 кВт составит 1 тыс. 114 руб.

По вопросам получения поддержки необходимо обращаться в местные администрации.

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# господдержка , многодетные семьи , техприсоединение , электроснабжение

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