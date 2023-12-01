Многодетные семьи Тюменской области смогут компенсировать подключение к электросетям
Общество, 18:07 25 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"
Компенсацию за подключение к электрическим сетям смогут получить многодетные семьи Тюменской области. Мера господдержки начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Льгота рассчитана на семьи, которые получили земельные участки. Средства предоставляются на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт. Льготная ставка утверждается ежегодно. В 2024 году стоимость подключения 1 кВт составит 1 тыс. 114 руб.
По вопросам получения поддержки необходимо обращаться в местные администрации.