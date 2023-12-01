Многодетные семьи Тюменской области смогут компенсировать подключение к электросетям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Компенсацию за подключение к электрическим сетям смогут получить многодетные семьи Тюменской области. Мера господдержки начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Льгота рассчитана на семьи, которые получили земельные участки. Средства предоставляются на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт. Льготная ставка утверждается ежегодно. В 2024 году стоимость подключения 1 кВт составит 1 тыс. 114 руб.

По вопросам получения поддержки необходимо обращаться в местные администрации.