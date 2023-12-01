Собаки, кошки и птицы смогут путешествовать со своими хозяевами на самолете

Владельцы небольших собак, кошек и птиц смогут перевозить своих питомцев в самолете на соседнем кресле. Аэрофлот приступил к тестированию этого нового сервиса, сообщает департамент общественных связей компании.

"На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", - отмечено в сообщении.

Один путешественник может перевезти в соседнем кресле один контейнер с животным или птицей в любом классе обслуживания: "Эконом", "Комфорт", "Бизнес". Плата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полёта питомец должен оставаться в переноске.

Общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 кг. Максимальные габариты жёсткого контейнера — 50х30х30 см, полужёсткого — не более 50х32х30 см. При этом переноска должна позволять животному или птице вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить контейнер ремнём безопасности. С более подробными правилами предоставления услуги можно ознакомиться на сайте компании.