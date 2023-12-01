В Тюмени устроили бал для наставников регионального "Движения Первых"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный бал наставников Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" устроили во Дворце творчества и спорта "Пионер" 25 декабря. Также в этот день были подведены итоги года.

"Сегодня самое время поделиться своими успехами, победами, желаниями. Уверен, что бал будет становиться с каждым годом более массовым. Я искренне благодарю вас за этот год, за ваши личные старания, за вашу готовность соответствовать девизам быть первым и в движении. И за все то, что вы сами привнесли в нашу общую ритмику жизни. Но самое главное всегда умудряйтесь набираться сил. Губернатор региона неоднократно отмечал, что гордится не только успехами ребят, но и вашими. Я заверяю вас, что у нас будет еще множество инициатив, проектов, новых свершений", - сказал на торжественном открытии заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Всего на бал собралось около 170 человек со всей Тюменской области. Это те, кто занимается развитием движения в регионе, а также партнеры, которые помогали в течение года в становлении организации. Их наградили благодарственными письмами губернатора Тюменской области и регионального движения детей и молодежи "Движение Первых".

"Я уверена в том, что на всю команду "Движения Первых" можно положиться. У нас прекрасные результаты. И мои слова благодарности тем, без кого мы бы к концу года уже не стояли бы на ногах. Это "Пионер" и Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, который много делает для того, чтобы все было на высшем уровне. И, конечно, спасибо нашим органам власти, наставникам. Без такой отличной команды у нас ничего бы не сложилось. Огромная вам благодарность за такой вклад", - отметила руководитель тюменского отделения "Движения первых" Наталья Ахлюстина.

На мероприятии были представлены лучшие проекты и инициативы наставников. Каждый смог поделиться своим опытом, узнать о новых методиках работы с молодежью, обсудить актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются в своей работе, расширить свой профессиональный кругозор.

Председатель совета местного отделения российского движения детей и молодежи "Движение Первых" в Заводоуковском округе Ольга Кадырина рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что ей всегда нравилось творить и создавать что-то новое, поэтому она стала наставником.

"Я люблю движение, ребят, то, что делаю. Мы занимаем лидирующие позиции по многим показателям, проектам, событиям. То есть помимо федеральных повесток у нас есть свои события, которые мы реализуем в округе. Это инициативы, которые придумывают сами дети. Например, проект "Стажировка", где детей обучают созданию видео, как быть лидером и многому другому. С обучением ездили в Омутинский, Бердюжский, Юргинский, Упоровский районы. В следующем году планируем расширить нашу географию", - поделилась Ольга Кадырина.

В завершение мероприятия каждый мог научиться бальным танцам.

Виктория Макарова