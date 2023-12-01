Стихотворение жительницы Бердюжского района принесло ей победу во всероссийском конкурсе

| Фото: ТГ-канал "Защитники Отечества/Тюменская область" | Фото: ТГ-канал "Защитники Отечества/Тюменская область"

Галина Угрюмова из Бердюжского района заняла третье место в номинации "Авторское стихотворение" на первом Всероссийском творческом конкурсе "Памяти героев верны!". Награждение прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Всего на творческое состязание прислали более 3 тыс. работ из 87 регионов страны.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя филиала "Защитники Отечества" по связям с общественностью Татьяна Улитина.

По ее словам, конкурс проходил с 30 сентября по 5 ноября. Участники присылали рассказы, стихотворения и авторские песни, которые войдут в электронный сборник. Мероприятие организовал фонд "Защитники Отечества", чтобы сохранить память о героях и воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма.

| Фото: ТГ-канал "Защитники Отечества/Тюменская область" | Фото: ТГ-канал "Защитники Отечества/Тюменская область"

"Литературное творчество – неотъемлемая часть сохранения исторической памяти. Не каждый из нас становится героем, но рассказы, стихи, песни о жизни и подвигах великих людей учат быть сильными, храбрыми, готовыми служить Родине. Они воспевают подвиги людей, которые в самых немыслимых ситуациях проявили настоящее мужество и бесстрашие", - подчеркнула Татьяна Улитина.

Она добавила, что награду за Галину Угрюмову получила ее дочь Марина Абакарова, социальный координатор филиала Фонда "Защитники Отечества". От лица мамы женщина поблагодарила организаторов и отметила, что в России живут замечательные и талантливые люди.

| Фото: ТГ-канал "Защитники Отечества/Тюменская область" | Фото: ТГ-канал "Защитники Отечества/Тюменская область"

Инна Кондрашкина