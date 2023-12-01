В регионе в 2023 году на 4,6% уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 4,6% уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Тюменской области в 2023 году. Почти на 4% снизилась рецидивная преступность. Более чем на 52% упало количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения. На 9,3% уменьшилась "пьяная" преступность, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в регионе отмечено незначительное увеличение общего количества зарегистрированных преступлений. При этом существенно снизилось количество таких опасных преступлений, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, квартирные кражи, угоны транспортных средств.

В регионе отмечается рост раскрываемости грабежей, хулиганств, угонов транспортных средств. Раскрываемость изнасилований и разбойных нападений составила 100%.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюменской области Евгения Козлова, в 2023 году были эффективно реализованы мероприятия региональной госпрограммы "Профилактика правонарушений". Из регионального бюджета на эти цели было выделено более 540 млн рублей. Во взаимодействии с правительством Тюменской области продолжалась работа по совершенствованию материально-технической базы органов внутренних дел. Важную роль в борьбе с преступностью сыграло дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В настоящее время в регионе работает более 5 тыс. видеокамер.

Также увеличилось число зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах. Анализ показал, что основной причиной статистического роста уличной преступности стала активная работа полиции по выявлению и пресечению уголовно наказуемых правонарушений, в том числе таких опасных, как сбыт наркотиков и управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Оперативная обстановка в Тюменской области остается стабильной и находится под контролем. Правоохранительным структурам и органам власти необходимо продолжать активную совместную работу по профилактике преступности и обеспечению безопасности населения.