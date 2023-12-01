Ольга Швецова поставила подпись в поддержку Владимира Путина

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова поставила свою подпись в поддержку Владимира Путина, который будет участвовать в выборах президента Российской Федерации в качестве самовыдвиженца в марте 2024 года.

"Если вы видите будущее страны вместе с нашим лидером — присоединяйтесь! Все вместе мы вносим вклад в избирательную кампанию", - сказала Ольга Швецова.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата в президенты стартовал 23 декабря. Свою подпись можно оставить в Региональном избирательном штабе, в офисе ОНФ, а также в тюменских ТРЦ "Гудвин", "Кристалл", "Премьер"; в Ишиме — в ТРЦ "Мечта", в Тобольске — в ТРЦ "Жемчужина Сибири", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В Тюмени Региональный избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина работает ежедневно с 10 до 19 часов по адресу: улица Водопроводная, дом 36/3. Телефон: 8 (3452) 51-57-57. Подписи будут собираться по всей Тюменской области, в этой работе задействованы местные отделения партии.