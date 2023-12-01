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Тюменская область получит финансовую поддержку по новой программе модернизации ЖКХ

Общество, 19:24 25 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фонд развития территорий одобрил заявки еще трех регионов на получение финансовой поддержки по новой программе модернизации ЖКХ. В их число вошла Тюменская область. Также финансовую поддержку получат Калужская область, Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба ФРТ.

Благодаря этой программе до конца 2024 года качество коммунальных услуг улучшится для 26,9 тыс. жителей указанных регионов. Общий объем финансирования за счет средств Фонда по одобренным заявкам составляет 897,3 млн рублей. Средства направят на замену и реконструкцию 149,6 км инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в регионах страны в 2023 году. Лимиты на ее реализацию в общем объеме 42 млрд рублей распределены между 65 регионами.

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# ЖКХ , финансовая поддержка

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