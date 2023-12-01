Тюменский психолог назвала ценностные ориентиры предпринимателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психолог института педагогики и психологии ТюмГУ Юлия Мурзина написала статью "Сравнение ценностных ориентаций предпринимателей и наемных работников в регионах России". Она вышла в "Национальном психологическом журнале".

Исследование проводилось с помощью методики "Опросник терминальных ценностей" Игоря Сенина. Выборку составили 198 человек: предприниматели – 98 человек, наемные работники – 100 человек).

Исследователь выяснила, что для предпринимателей, в отличие от наемных работников, характерен более высокий уровень выраженности таких терминальных ценностей, как креативность, активные социальные контакты, саморазвитие, достижения и сохранение собственной индивидуальности.

Значимые различия по шкале "Внутренние терминальные ценности" показывают, что главная цель предпринимателей – самореализация, стремление быть в гармонии с самим собой и нежелание подстраиваться под доминирующие общественные стереотипы, выяснила психолог.

По шкале "Внешние терминальные ценности" различий между предпринимателями и наемными работниками не было обнаружено: они одинаково воспринимают значимость ценностей социального признания - престиж и высокое материальное положение.

Что касается шкал жизненных сфер, то здесь отмечается преобладание значимости всех жизненных сфер для выборки предпринимателей по сравнению с выборкой наемных работников.

Таким образом, обнаружены различия по пяти шкалам терминальных ценностей и пяти жизненным сферам между выборками предпринимателей и наемных работников.

Исследование позволило констатировать большую концентрацию смыслов в разных сферах жизни для предпринимателей. Жизнь предпринимателей описывается как более яркая, многогранная и наполненная.

Результаты исследования позволяют сделать предложения в адрес вузов, инвестиционных и консалтинговых организаций для повышения эффективности их работы с предпринимателями, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.