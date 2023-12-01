Дефибрилляторы и другое оборудование докупят в 28 ФАПов Нижнетавдинского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Дефибрилляторами, тонометрами и другим оборудование доукомплектуют 28 фельдшерско-акушерских пунктов в Нижнетавдинском районе. Это будет сделано после прокурорского вмешательства, сообщает региональное ведомство.

Недостаток необходимого оборудования районная прокуратура выявила в ходе проверки исполнения законодательства об охране граждан при реализации национального проекта "Здравоохранение" в Областной больнице № 15. Помимо автоматических дефибрилляторов и тонометров в ФАПах не было носилок, щитов спинальных с устройством для фиксации головы, костылей, секундомеров и другого инвентаря.

Необходимое оснащение должно поступить в медпункты сел в течение года. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.