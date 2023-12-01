В России подводят итоги 2023 года

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В сложнейших условиях прокси-войны с коллективным Западом наша страна не только выстояла, но и перешла к развитию на основе суверенного курса, определяемого национальными интересами.

И это, по мнению доктора культурологии, профессора, члена-корреспондента Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александра Голышева, главный итог уходящего 2023 года, который надолго останется в исторической памяти нашего Отечества.

"Российские войска добились стратегического перелома в СВО, выше ожидаемого вырос ВВП, страна добилась научно-технического суверенитета, эффективно "сработали" национальные проекты, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - При этом бюджет страны стал еще более социально-ориентированным".

Защита традиционных ценностей и нравственных принципов, по оценке доктора культурологии, стали частью борьбы России за будущее человечества.

"На этом фоне решение Владимира Путина участвовать в выборах президента России – правильное и ответственное, - заявил Александр Голышев . - Он не мог пренебречь мнением почти 80% жителей нашей страны. На прямой линии 14 декабря он донес до россиян главные векторы дальнейшего суверенного развития страны. На этой основе формируются бюджеты регионов".

Бюджет Псковской области также остается социально-ориентированным. Он направлен на реализацию ключевых направлений развития области и проекты, на которые будет направлено основное внимание в наступающем году.