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Фильм "Закаленные сибирской любовью" увидели аромашевцы в новом кинозале

Общество, 17:45 26 декабря 2023

t.me/vlasovig

Новый кинозал "КиноПушка" открыли в с. Аромашево 26 декабря. Зрителям представили фильм "Закаленные сибирской любовью" о детях, эвакуированных в Тюменскую область из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Глава Аромашевского района Игорь Власов написал в своих аккаунтах в соцсетях, что в торжественном открытии участвовали депутат Тюменской областной думы Александр Анохин и директором учреждения культуры "Перспектива" Константин Кравченко.

t.me/vlasovig

"Посмотрели художественно-документальный фильм "Закаленные сибирской любовью" и нарезки фильмов в формате 3D. Звук и акустика зала очень впечатляют", - отметил он.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии "Фонд кино" предоставит фильмы в прокат. Посетить кинозал можно с четверга по воскресенье с 12 до 22 часов. В праздничные дни со 2 января.

"Рекомендую гостям и жителям района посетить кинозал. Это прекрасная возможность в праздничные дни провести время с семьей", - сказал Игорь Власов.

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# кино , кинозал

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