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Тюменцев научат из прищепок и пуговиц создавать новогодние игрушки

Общество, 09:09 30 декабря 2023

ТОНБ им. Менделеева

Мастер-класс "Давайте-ка ёлку нарядим!" начнется в Детской библиотеке им. Лагунова в Тюмени (ул. Орджоникидзе, 59) 4 января в 12 часов. Участников научат создавать ёлочные игрушки из подручных материалов: прищепок, цветной бумаги, пуговиц, шишек.

По информации Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева, украшения из ненужных, казалось бы, безделиц – отличный способ дать вторую жизнь вещам и дополнить наряд домашней ёлочки. Экологичную хенд-мейд игрушку можно подарить близким или создать коллекцию собственных уникальных ёлочных украшений.

ТОНБ им. Менделеева

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# мастер-класс , Тюменская областная научная библиотека

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