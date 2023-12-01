Тюменцев научат из прищепок и пуговиц создавать новогодние игрушки

ТОНБ им. Менделеева ТОНБ им. Менделеева

Мастер-класс "Давайте-ка ёлку нарядим!" начнется в Детской библиотеке им. Лагунова в Тюмени (ул. Орджоникидзе, 59) 4 января в 12 часов. Участников научат создавать ёлочные игрушки из подручных материалов: прищепок, цветной бумаги, пуговиц, шишек.

По информации Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева, украшения из ненужных, казалось бы, безделиц – отличный способ дать вторую жизнь вещам и дополнить наряд домашней ёлочки. Экологичную хенд-мейд игрушку можно подарить близким или создать коллекцию собственных уникальных ёлочных украшений.