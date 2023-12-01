Разработка проекта тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработка проектной документации тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году. Проектировщиками стали эксперты компании "Параметрика" и творческого производственного объединения "Резерв". Главный архитектор — Владимир Плоткин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Подготовлена концепция для последующего проектирования кампуса. Определены параметры и площадь зданий, выделены три ключевые специализации: безопасность живых систем, технологический инжиниринг, энергетическая безопасность", - рассказал начальник управления развития образовательной среды регионального департамента образования и науки Даниил Павлович.

Отметим, что строительство межуниверситетского кампуса реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.