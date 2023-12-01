  • 26 декабря 202326.12.2023вторник
  • USD91,9690
    EUR101,5781
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Разработка проекта тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году

Экономика, 16:53 26 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разработка проектной документации тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году. Проектировщиками стали эксперты компании "Параметрика" и творческого производственного объединения "Резерв". Главный архитектор — Владимир Плоткин, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Подготовлена концепция для последующего проектирования кампуса. Определены параметры и площадь зданий, выделены три ключевые специализации: безопасность живых систем, технологический инжиниринг, энергетическая безопасность", - рассказал начальник управления развития образовательной среды регионального департамента образования и науки Даниил Павлович.

Отметим, что строительство межуниверситетского кампуса реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# национальный проект Наука и университеты , Тюменский кампус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 26.12.2023Шейка в нежном маринаде от ишимского мясокомбината вошла в "100 лучших товаров России"
16:53 26.12.2023Разработка проекта тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году
14:59 26.12.2023В Тюменской области турпоток по итогам 2023 года увеличится на 11 %
14:37 26.12.2023Потенциального инвестора для парка аттракционов нашли в Тобольске