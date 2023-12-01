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В Успенке нефтяники провели новогоднюю акцию для воспитанников дома-интерната

Общество, 19:26 26 декабря 2023

“Газпромнефть-Развитие” | Фото: “Газпромнефть-Развитие”

Для детей из дома-интерната в селе Успенка Тюменского района провели акцию “Письмо Деду Морозу”. Новогодний праздник организовали волонтеры “Газпромнефть-Развития”.

Встреча началась с мастер-классов: вместе с волонтерами дети создавали новогодние игрушки и разрисовывали шоколадные открытки съедобными красками. Продолжением праздничной программы стало выступление артистов, научное шоу и шоу мыльных пузырей.

“Акция “Письмо Деду Морозу” – многолетняя традиция. В этом году мы провели ее в новом формате и вместе смогли подарить ребятам частичку новогоднего волшебства и создать атмосферу праздника”, – прокомментировала начальник управления по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям “Газпромнефть-Развития” Екатерина Паймулина.

Акция прошла при поддержке программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть”. В конце встречи детям вручили подарки, которые они просили у Деда Мороза: наборы для творчества, спортивный инвентарь, гаджеты, игрушки и сладости. Волонтер предприятия Иван Тушов отмечает, что ребята с малых лет должны почувствовать, что доброта – большая сила.

“Мы сотворили маленькое чудо для тех, кому особенно нужны родительская забота, ласка и тепло. И по глазам этих ребят можно было всё прочитать без какой-либо подсказки – новогоднее чудо случилось”, – говорит он.

Сюрпризом для волонтеров стали ответные подарки от воспитанников интерната: дети своими руками смастерили кукол, домовых и игрушки в виде драконов.

Анна Петрова

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# благотворительность , дети , Успенка

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