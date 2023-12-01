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В Тюменской области организовали сопровождение колонны автомобилей на трассе Тюмень – Омск

Общество, 20:08 26 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области организовали сопровождение колонны автомобилей на дороге Тюмень – Омск. Ранее на участках федеральной трассы ограничили движение транспорта из-за неблагоприятной погоды, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Колонны автомобилей, скопившихся в местах закрытия движения, пройдут через участки трассы, где наблюдается повышенная скользкость и гололед. Сопровождение организовано нарядами ДПС территориальных подразделений Госавтоинспекции "Заводоуковский", "Омутинский" и "Голышмановский" в обоих направлениях федеральный трассы", - уточнили в ведомстве.

Руководители подразделений Госавтоинспекции уже выехали для организации сопровождения колонн. Дорожные службы в постоянном режиме производят патрульную расчистку федеральной автодороги и обработку противогололедными материалами. К сожалению, рельеф местности на отдельных участках не позволяет эффективно бороться с гололедом и снежными переметами.

В ведомстве дополнили, что ограничения в движении на федеральной автодороге Тюмень - Омск сняты. Начинается движение колонн.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам ограничить поездки до улучшения погоды и окончания штормового предупреждения. На дороге метель, гололед, сильный ветер и плохая видимость.

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# ГИБДД Тюменской области , ограничение движение , Тюмень-Омск , федеральная трасса

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