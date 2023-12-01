Житель Тюмени выплатил 2,3 млн рублей алиментов после изъятия у него внедорожника
Общество, 14:38 27 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
2,3 млн рублей алиментов выплатил житель Тюмени после изъятия у него внедорожника. Столько он задолжал своей 14-летней дочери, сообщает прокуратура Тюменской области.
В ведомство обратилась мать девочки с жалобой на бывшего супруга, который не выплачивал средств на содержание дочери. Исполнительное производство находилось у службы судебных приставов.
"В ходе прокурорской проверки судебными приставами отдела арестовано транспортное средство должника Toyota Land Cruiser 200", - уточнили в региональной прокуратуре.
Всю многолетнюю задолженность тюменец погасил в течение двух дней.