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Житель Тюмени выплатил 2,3 млн рублей алиментов после изъятия у него внедорожника

Общество, 14:38 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,3 млн рублей алиментов выплатил житель Тюмени после изъятия у него внедорожника. Столько он задолжал своей 14-летней дочери, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ведомство обратилась мать девочки с жалобой на бывшего супруга, который не выплачивал средств на содержание дочери. Исполнительное производство находилось у службы судебных приставов.

"В ходе прокурорской проверки судебными приставами отдела арестовано транспортное средство должника Toyota Land Cruiser 200", - уточнили в региональной прокуратуре.

Всю многолетнюю задолженность тюменец погасил в течение двух дней.

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# алименты , прокуратура , транспорт

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