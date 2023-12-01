Спрос на гостиницы и апартаменты в Тюмени за год вырос на треть

| Фото: МТС | Фото: МТС

Количество онлайн-бронирований отелей в Тюмени за год увеличилось более чем на 30%. Об этом сообщает пресс-служба МТС, экосистема которой с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировала бронирования российских отелей на новогодние каникулы.

"За год спрос на гостиницы и апартаменты в Тюмени вырос на треть. Средний чек на проживание в городе составил 5200 рублей за сутки", - отмечено в сообщении.

По числу бронирований отелей и других объектов размещения на новогодние каникулы Тюмень заняла 15 место среди российских городов.

А самым популярным направлением для поездки у россиян стала Москва – там сделано каждое пятое от всех бронирований в период с 30 декабря по 8 января. За год спрос на размещение в столице вырос на четверть. На втором месте по популярности у туристов Санкт-Петербург, на который приходится каждое десятое бронирование по России. Тройку лидеров замыкает Казань с долей 5%.

Среди востребованных направлений оказался Нижний Новгород, где с каждым годом все активнее развивается событийный туризм и гастрономическая отрасль, а также Тула и Ярославль, которые пользуются большим спросом у москвичей как города для коротких поездок.

В этом сезоне значительно вырос интерес туристов к Екатеринбургу (количество новогодних бронирований там увеличилось на 52%, в том числе за счет активного подключения объектов к онлайн-платформам для бронирования). В Топ-10 также вошла Самара, в поволжском городе число бронирований за год выросло на 18%.

Еще один из популярных видов развлечений на каникулах – поездка на горнолыжные курорты. Спрос на размещение вблизи горных склонов вырос за год на 20%. Такой отдых нельзя назвать бюджетным – средний чек на размещение в отелях на горнолыжных курортах в новогодние даты в два раза превышает общий по стране и составляет 13 тыс. рублей в сутки. Он вырос на 19%.

Безоговорочным лидером по количеству бронирований на горнолыжных курортах и рядом с ними стал горный кластер Сочи (курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" в Краснодарском крае), на него приходится более трети таких бронирований. На втором месте по числу бронирований вблизи горнолыжных курортов поселок Архыз (Карачаево-Черкесия) – там сделано каждое десятое бронирование горнолыжных отелей. По 5% бронирований сделано в Шерегеше (Кемеровская область), Кировске (Мурманская область) и Домбае (Карачаево-Черкесия).