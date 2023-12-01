Более 300 человек за год нашли добровольцы из тюменского отряда "ЛизаАлерт"

| Фото: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте

Более 300 человек нашли живыми благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и добровольцев из тюменского поискового отряда "ЛизаАлерт" за 2023 год. Тюменские операторы отработали более 2 тыс. 300 звонков разных категорий со всей России.

На сегодняшний день в тюменском регионе развито восемь направлений. В том числе есть свой оперативный картограф и детский прозвонщик, операторы "горячей линии 8800", пилоты БПЛА, связисты, аттестованные старшие поисковых групп, регистраторы. Некоторые из них задействованы в федеральных направлениях. Также активно развиваются конное направление и кинология, сообщает тюменский поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В этом году отряд пополнился специалистом направления "Лес на связи". Это одно из сложнейших направлений в деятельности отряда – локализация и вывод пропавших людей, находящихся на связи по телефону.

"У нас нет передач смен. Если ты взял заявку, то ведешь ее до конца. Иногда это час, но бывает и трое суток ты на телефоне. Помогаешь человеку выбраться из леса", - пояснил специалист ЛНС Владимир.

За время нахождения в направлении Владимир обработал уже более 80 заявок.

"Мы идем в верном направлении. Отряд на слуху. К нам общаются не только родственники пропавших, но и структуры. Многим нашим добровольцам приходится брать на себя не одно направление. Но с каждым годом команда растет, приходят активные ребята, которые готовы брать на себя ответственность. Они любят и горят своим отрядом", - отметил региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" Тюменской области Станислав Башмаков.

За 2022-2023 годы региональный отряд наладил взаимодействие с различными государственными структурами. Среди них соглашение о сотрудничестве с МЧС и Следственным комитетом, полицией, Единой дежурно-диспетчерской службой и Центром управления в кризисных ситуациях. Налажено сотрудничество с Бюро регистрации несчастных случаев, больницами и социальными учреждениями. Совместная работа ведется с другими поисковыми отрядами региона. Волонтеры-медики проводят для волонтеров курсы по оказанию первой помощи. Организации, структуры регулярно помогают отряду как оборудованием для поиска и расходными материалами, так и информационной поддержкой.