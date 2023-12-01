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Из маршрута автобуса № 60 в Тюмени исключат несколько остановок 

Общество, 17:12 27 декабря 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Маршрута автобуса № 60 в Тюмени изменит схему движения с 1 января 2024 года. Он будет начинать движение от ул. Городской и следовать до площади Памяти со стороны ул. Мельникайте, сообщает администрация города.

Из схемы движения исключаются остановочные пункты "ул. Рижская", "Тюменский индустриальный университет", "Прокуратура Тюменской области", "ул. Циолковского", "сквер Петра Потапова" в прямом и обратном направлениях, "ул. Мельникайте", "Бизнес-центр “Столыпин”" в прямом направлении, "ул. Профсоюзная", "ул. Максима Горького" в обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобус , изменение движения

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