В России с 1 марта увеличатся надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам увеличатся в России с 1 марта 2024 года. Это сделано для ограничения роста ипотеки за счет вовлечения уже высоко закредитованных граждан и должно простимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика, сообщает Центральный банк России.

Регулятор отмечает, что за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80 %, выросла почти в два раза и составила 47 % в третьем квартале 2023 г. Кредиты для приобретения жилья с низким первоначальным взносом до 20 % достигли 50 % от всех ипотечных выдач. Это привело к значительному росту цен на первичном рынке, а разница со вторичным превысила 42 %. Получается, если заемщик решит продать заложенное жилье, то выручить за него он сможет существенно меньше, чем вложил при покупке. Сумма не покроет долг.

Для устранения диспропорции Банк России в октябре существенно повысил макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким первоначальным взносом и высоким значением показателя долговой нагрузки. Это привело к тому, что в ноябре доля кредитов с первоначальным взносом, не превышающим 20 %, сократилась до 15 %. Но количество ипотечных займов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80 %, остается высокой — около 50 %.

В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке.