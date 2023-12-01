Грузовым автомобилям до 20 тонн разрешили движение по ледовой переправе через Иртыш в Увате

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ледовую переправу через р. Иртыш открыли для большегрузного транспорта общей массой до 20 тонн в с. Уват. Толщина льда достигает 80 см, сообщает ГУС Тюменской области.

Водителей просят соблюдать допустимую грузоподъемность и требования дорожных знаков.

Напомним, что для автомобилей массой до 3 тонн переправа была открыта еще 7 декабря, а с 13 декабря по льду было разрешено проезжать транспортным средствам массой до 10 тонн.