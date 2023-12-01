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Грузовым автомобилям до 20 тонн разрешили движение по ледовой переправе через Иртыш в Увате

Общество, 12:08 28 декабря 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Ледовую переправу через р. Иртыш открыли для большегрузного транспорта общей массой до 20 тонн в с. Уват. Толщина льда достигает 80 см, сообщает ГУС Тюменской области.

Водителей просят соблюдать допустимую грузоподъемность и требования дорожных знаков.

Напомним, что для автомобилей массой до 3 тонн переправа была открыта еще 7 декабря, а с 13 декабря по льду было разрешено проезжать транспортным средствам массой до 10 тонн.

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# Иртыш , ледовая переправа , село

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