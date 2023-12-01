Двух жительниц Тюменской области мошенники обманули на 300 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 150 тыс. рублей отдали мошенникам две жительницы Голышманово. С заявлениями потерпевшие обратились в МО МВД России "Голышмановский", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В первом случае на стационарный телефон жительницы п. Голышманово 1942 г. р. позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что дочь потерпевшей переходила дорогу в неположенном месте и попала в ДТП. Однако водитель автомашины сильно пострадал, и для того чтобы дочь не привлекли к уголовной ответственности, необходимо заплатить денежную компенсацию водителю. Во втором случае на сотовый телефон жительницы с. Малышенка 1945 г. р. позвонил неизвестный и сообщил о том, что сноха потерпевшей пострадала в ДТП и ей требуется срочная операция.

Переживая за родственниц, пожилые женщины согласились на предложенные условия, и отдали приехавшему на автомобиле неизвестному мужчине по 150 тыс. рублей.

По фактам произошедшего возбудили уголовные дела по ст. "Мошенничество". В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий по розыску и задержанию злоумышленников, причастных к совершению данных преступлений.

Видео: УМВД Росси по Тюменской области