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Тюменские студенты отправили бойцам на передовую теплые вещи

Общество, 14:39 28 декабря 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Гуманитарную помощь отправили студенты и коллектив ТюмГУ бойцам на спецоперацию. Посылки формировались на основе запросов от военнослужащих, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ребята упаковали для солдат теплые вещи: одеяла, пледы и покрывала.

С первых дней СВО коллектив вуза помогает российским солдатам, которые находятся на линии боевого соприкосновения, выполняют свой воинский долг. Чаще всего именно студенты становятся инициаторами и активными помощниками при сборе и упаковке благотворительной помощи. Весной 2022 года представители различных подразделений вуза вышли на связь с воинскими частями и благотворительными фондами.

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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# военнослужащие , спецоперация , студенты , ТюмГУ

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