  • 28 декабря 202328.12.2023четверг
  • USD91,7051
    EUR101,3451
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские таможенники не пропустили из Казахстана 20 тонн газировки

Экономика, 18:48 28 декабря 2023

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

20 т газировки бренда, который ушел из России, не пропустили сотрудники Тюменской таможни. Предприниматель пытался провезти напиток из Астаны в Екатеринбург, но на таре не было обязательной маркировки, сообщает региональное таможенное управление.

Также на границе Тюменской области и Казахстана нарушитель пытался вывезти из региона 8 кг икры лососевых рыб. Он собирался доставить 16 банок в Петропавловск без ветеринарного сертификата.

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Всего в 2023 году мобильные группы Тюменской таможни на российско-казахстанской границе проверили более 92 тыс. большегрузов, что в три раза больше, чем годом ранее. В каждом 180 транспортном средстве выявлены нарушения. Всего предотвращено перемещение 5 тыс. т товаров с нарушением действующего законодательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# икра , Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 28.12.2023Тюменские таможенники не пропустили из Казахстана 20 тонн газировки
18:31 28.12.2023Сбер финансирует проект комплексной застройки в Тюмени на 1 млрд рублей
13:52 28.12.2023Около 60 км дорог построили и отремонтировали в Тюмени за 2023 год
13:08 28.12.2023В Тюменской области зарегистрировали трехмиллионного пассажира автовокзала