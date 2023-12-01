Тюменские таможенники не пропустили из Казахстана 20 тонн газировки

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

20 т газировки бренда, который ушел из России, не пропустили сотрудники Тюменской таможни. Предприниматель пытался провезти напиток из Астаны в Екатеринбург, но на таре не было обязательной маркировки, сообщает региональное таможенное управление.

Также на границе Тюменской области и Казахстана нарушитель пытался вывезти из региона 8 кг икры лососевых рыб. Он собирался доставить 16 банок в Петропавловск без ветеринарного сертификата.

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Всего в 2023 году мобильные группы Тюменской таможни на российско-казахстанской границе проверили более 92 тыс. большегрузов, что в три раза больше, чем годом ранее. В каждом 180 транспортном средстве выявлены нарушения. Всего предотвращено перемещение 5 тыс. т товаров с нарушением действующего законодательства.