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Тюменским бойцам СВО доставили материалы для обустройства молельного помещения

Общество, 16:48 28 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Военнослужащим, исповедующим ислам, активисты общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" доставили в зону СВО необходимые материалы для обустройства молельного помещения — утеплители, ковры, линолеум, умывальники. Также они привезли религиозную атрибутику и литературу от казаровской мечети, новогодние подарки, сообщает информационный центр правительства региона.

Гуманитарный груз был оперативно сформирован после обращения жены тюменского военнослужащего к председателю Тюменской городской думы Светлане Ивановой во время личного приема.

"Все доставили быстро и в сохранности. Огромное спасибо за вашу поддержку, она чувствуется и дает нам большую мотивацию. Я не устану повторять, что правительство Тюменской области никогда не бросает и всегда помогает своим гражданам", - поблагодарил земляков боец танкового полка.

Напомним, в регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый. Подробности — здесь.

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# бойцы , военнослужащие , СВО

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