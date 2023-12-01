  • 28 декабря 202328.12.2023четверг
  • USD91,7051
    EUR101,3451
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Хиты из советских фильмов в живом исполнении встретят пассажиров вокзала в Тюмени

Общество, 18:11 28 декабря 2023

предоставлено Ангелиной Анашкиной | Фото: предоставлено Ангелиной Анашкиной

Концертом на импровизированной сцене будут встречать и провожать пассажиров железнодорожного вокзала в Тюмени 29 декабря. Песни из советских кинофильмов в исполнении солистов вокал-группы "Санрайз" подарят зрителям новогоднее настроение, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Музыкальный сюрприз для пассажиров подготовила Свердловская железная дорога совместно с Тюменским концертно-театральным объединением.

Во время выступления артистов пройдет розыгрыш пригласительных билетов на концерт "Старый Новый год с Тюменским филармоническим оркестром". Всем зрителям вручат новогодние сувениры.

Напомним, вокзал Тюмень неоднократно становился площадкой для творческих выступлений артистов и музыкантов. К примеру, в октябре публике подарили концерт оркестра "Камерата Сибири" к 20-летию ОАО "РЖД".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Камерата Сибири , концерт , песни , Санрайз , Свердловская железная дорога , СвЖД , ТКТО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 28.12.2023Мечта 10-летнего Ивана из Тюмени сбылась благодаря "Елке желаний"
18:16 28.12.2023Жители и гости Тюмени вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой открыли главную елку города
18:11 28.12.2023Хиты из советских фильмов в живом исполнении встретят пассажиров вокзала в Тюмени
17:58 28.12.202329 декабря - события дня