Хиты из советских фильмов в живом исполнении встретят пассажиров вокзала в Тюмени

| Фото: предоставлено Ангелиной Анашкиной | Фото: предоставлено Ангелиной Анашкиной

Концертом на импровизированной сцене будут встречать и провожать пассажиров железнодорожного вокзала в Тюмени 29 декабря. Песни из советских кинофильмов в исполнении солистов вокал-группы "Санрайз" подарят зрителям новогоднее настроение, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Музыкальный сюрприз для пассажиров подготовила Свердловская железная дорога совместно с Тюменским концертно-театральным объединением.

Во время выступления артистов пройдет розыгрыш пригласительных билетов на концерт "Старый Новый год с Тюменским филармоническим оркестром". Всем зрителям вручат новогодние сувениры.

Напомним, вокзал Тюмень неоднократно становился площадкой для творческих выступлений артистов и музыкантов. К примеру, в октябре публике подарили концерт оркестра "Камерата Сибири" к 20-летию ОАО "РЖД".