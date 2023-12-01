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Александр Моор - в тройке лидеров среди российских губернаторов по итогам 2023 года

Губернатор, 10:14 29 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор - в тройке лидеров среди российских губернаторов по итогам 2023 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором – глава Татарстана Рустам Минниханов.

Рейтинг сформирован по итогам исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг".

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# Александр Моор , рейтинг

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