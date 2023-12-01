Александр Моор - в тройке лидеров среди российских губернаторов по итогам 2023 года
Губернатор, 10:14 29 декабря 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Александр Моор - в тройке лидеров среди российских губернаторов по итогам 2023 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором – глава Татарстана Рустам Минниханов.
Рейтинг сформирован по итогам исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг".