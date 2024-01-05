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Тобольские актеры представят спектакль "Яшка" в Тюремном замке

Общество, 13:40 05 января 2024

vk.com/smttob | Фото: vk.com/smttob

Спектакль "Яшка" представят актеры Свободного молодежного театра Тобольска в естественных декорациях Тобольского тюремного замка 7 и 27 января, начало в 18 часов.

В постановке прозвучат мысли и слова, которые однажды случились на самом деле, и песни о свободе духа, воле, вере и законе, которые заключенные пели под сопровождение кандального звона, сообщает Тобольский музей-заповедник. Автор спектакля "Яшка" Владимир Короленко в своем произведении изложил истории людей, с которыми находился в Тобольской каторжной тюрьме в 1880 году.

Билеты можно приобрести в кассе Тюремного замка или по ссылке. Купить билет по Пушкинской карте здесь.

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# музей , театр , Тобольск , Тюремный замок

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