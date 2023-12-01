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Городские соревнования определят сборную по плаванию в Ишиме

Спорт, 17:02 29 декабря 2023

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четвертый этап городского Кубка по плаванию "Новогодняя миля" проходит в Ишиме. Участвуют в соревнованиях более 120 спортсменов в возрасте от семи лет.

Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, самым юным пловцам необходимо проплыть вольным стилем 400 и 800 м. Средняя и старшая группа покажет себя в этом же стиле на 1 тыс. 500 м.

По итогам соревнований 30 декабря определят городскую сборную по плаванию. Напомним, что соревнования на кубок города в Ишиме впервые прошли в 2020 году.

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# Ишим , плавание

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