Городские соревнования определят сборную по плаванию в Ишиме
Спорт, 17:02 29 декабря 2023
| Фото: Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Четвертый этап городского Кубка по плаванию "Новогодняя миля" проходит в Ишиме. Участвуют в соревнованиях более 120 спортсменов в возрасте от семи лет.
Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, самым юным пловцам необходимо проплыть вольным стилем 400 и 800 м. Средняя и старшая группа покажет себя в этом же стиле на 1 тыс. 500 м.
По итогам соревнований 30 декабря определят городскую сборную по плаванию. Напомним, что соревнования на кубок города в Ишиме впервые прошли в 2020 году.