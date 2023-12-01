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Улететь из Тюмени в Томск можно будет два раза в неделю с 14 января

Общество, 17:25 29 декабря 2023

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Прямые рейсы из Тюмени в Томск запускает авиакомпания Ютэйр. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино. Рейсы будут выполняться с 14 января 2024 года дважды в неделю, по средам и воскресеньям.

Вылет из Тюмени — в 05 часов 25 минут, прибытие в Томск — в 10 часов 25 минут. Время в пути составит три часа. Отметим, что указано местное время для каждого аэропорта. Билеты доступны на сайте авиакомпании Ютэйр.

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# авиаперевозки , аэропорт Рощино , ЮТэйр

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